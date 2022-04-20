Dün 114,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,02 artışla 108,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 103,09 dolardan alıcı buldu.

Rusya-Ukrayna savaşı ile Libya'da petrol üretiminin sekteye uğramasıyla küresel petrol piyasalarında yaşanan arz endişeleri fiyatlardaki yükselişte etkili oldu.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Şerara ve Fil petrol sahaları ile doğusundaki Zeytuna ve Brega limanlarında mücbir sebep bildirerek üretim ve ihracatı durdurmuştu.

Petrol fiyatları, dün Uluslararası Para Fonu'nun Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürmesiyle 107 dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

Brent petrolde teknik olarak 108,52 ile 109,28 dolar aralığı direnç, 107,76 ile 107 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.