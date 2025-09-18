Parçalı Bulutlu 19.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 18.09.2025 10:05

Borsa İstanbul güne 11.229,25 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,57 artışla 11.229,25 puandan başladı.

Borsa İstanbul güne 11.229,25 puandan başladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 değer kaybederek 11.165,85 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,40 puan ve yüzde 0,57 artışla 11.229,25 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 3,62 ile madencilik, en fazla gerileyen ise yüzde 1,20 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamada enflasyon ve istihdama ilişkin risklerin varlığına işaret etmesiyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Sanayi Endeksi ve öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

