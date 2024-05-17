Çok Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.05.2024 18:14

Borsa haftayı rekorla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,14 değer kazancıyla günü 10.643,58 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 10.652,28 puana taşıdı.

Borsa haftayı rekorla kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 323,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 132,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,82, holding endeksi yüzde 2,50 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlerken yurt içi piyasalar bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Fed Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamaları, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, İngiltere'de ve Japonya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
ÇAYKUR, tomurcuk çayın fiyatını belirledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:32
20 bin öğretmen ataması için başvuru tarihleri belli oldu
18:27
Dışişleri: Arap Birliği Zirvesi'ndeki Filistin kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz
18:16
Tayvan Parlamentosu'nda bir milletvekili belgeleri alıp kaçtı
18:09
İsrail bir sağlık görevlisini daha öldürdü
18:07
ÇAYKUR, tomurcuk çayın fiyatını belirledi
17:35
Bakan Göktaş: Çalışmalarımızın odağını aile kurumunun güçlendirilmesi oluşturuyor
Gazze'nin ez-Zeytun mahallesindeki yıkım görüntülendi
Gazze'nin ez-Zeytun mahallesindeki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Tayvan Parlamentosu'nda bir milletvekili belgeleri alıp kaçtı
Tayvan Parlamentosu'nda bir milletvekili belgeleri alıp kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ