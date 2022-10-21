BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 71,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel çapta enflasyon ve resesyon endişeleri ile yeniden yükselen tahvil faizlerinin pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Merkez bankalarının "şahin" para politikalarına ilişkin beklentilerinin güçlendiğine işaret eden analistler, İngiltere'den gelecek siyasi haber akışının da yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.