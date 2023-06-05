Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,26 puan ve yüzde 2,31 değer kazanarak 5.233,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,57 ve holding endeksi yüzde 2,14 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,13 değer kazanarak günü 5.114,97 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yeni haftaya pozitif başlandığını ifade etti.