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Ekonomi
AA 05.06.2023 09:53

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Küresel piyasalarda Fed gelecek hafta yapılacak toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi Asya pay piyasalarını destekledi. Asya borsalarında Çin hariç alıcılı bir seyir izlendi.

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Analistler, cuma günü küresel pay piyasalarındaki pozitif seyrin yeni haftada Asya'ya da taşındığını ancak seansın ilerleyen bölümlerinde Çin'de artan satış baskısıyla Şanghay bileşik endeksinin kazançlarını geri verdiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün Çin ve Japonya'da açıklanan veriler ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri sınırlı da olsa azalttı.

Buna göre, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 57,1'e, bileşik PMI da 55,6'ya yükselerek ekonomik aktivitenin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi. Japonya'da ise hizmet sektörü PMI 55,9'a, bileşik PMI da 54,3'e indi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla 2.615 puan olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yatay bir seyirle 3.230 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 yükselişle günü 32.217 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 140,2 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artarak 62.894 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 19.070 puanda seyrediyor.

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