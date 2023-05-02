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Ekonomi
AA 02.05.2023 10:03

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,29 artışla 4.631,13 puandan başladı.

Borsa haftaya yükselişle başladı
[Fotoğraf: Arşiv]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,20 puan ve yüzde 0,29 değer kazanarak 4.631,13 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,80 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,41 ile bilişim oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,58 değer kaybederek günü 4.617,93 puandan kapattı.

Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Dünya genelinde bu hafta açıklanacak merkez bankalarının para politikası kararları ve yoğun veri gündeminin fiyatlamaları zorlaştırdığını aktaran analistler, Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, politika metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.500 seviyelerinin destek, 4.650 ve 4.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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