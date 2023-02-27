Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,66 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 5.076,41 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,21 ve holding endeksi yüzde 0,03 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60'la tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,23'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 0,54 azalışla 5.058,75 puandan kapandı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai faiz oranını beklenenden daha yüksek bir noktada belirleyeceğine yönelik fiyatlamalarla küresel piyasaların yeni haftaya da negatif seyirle başladığını söyledi.

Fed'in mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, hafta boyunca takip edilecek yoğun makroekonomik veri takviminin yakından izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, bekleyen konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.