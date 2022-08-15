Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa haftaya yükselişle başladı
[Fotograf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,53 artışla 2.879,48 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,24 puan ve yüzde 0,53 değer kazanarak 2.879,48 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,80 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,29'la spor oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü 2.896,67 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen kar satışlarıyla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,15 azalışla 2.864,25 puandan tamamladı.
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