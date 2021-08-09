Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,09 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.436,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 geriledi, holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile sigorta olurken, en çok bankacılık kaybettirdi.

BIST 100 endeksi, cuma günü ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından yüzde 0,21 artarak 1.434,76 puandan kapandı. Endeks, pozitif bilançolar ve yüksek küresel risk iştahının etkisiyle haftalık bazda da yüzde 3 değer kazandı.