Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,15 artışla 1.436,85 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,09 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 1.436,85 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,17 geriledi, holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile sigorta olurken, en çok bankacılık kaybettirdi.
BIST 100 endeksi, cuma günü ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından yüzde 0,21 artarak 1.434,76 puandan kapandı. Endeks, pozitif bilançolar ve yüksek küresel risk iştahının etkisiyle haftalık bazda da yüzde 3 değer kazandı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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