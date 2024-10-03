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Ekonomi
AA 03.10.2024 13:10

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kazanarak 9.069,91 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükselen BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,04 puan artışla 9.069,91 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 31,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,30 sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,73 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Bununla birlikte, bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 2,97, yıllık 49,38 arttı.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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