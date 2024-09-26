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Ekonomi
AA 26.09.2024 13:32

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 10.021,99 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükselen BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 130,98 puan artışla 10.021,99 puana ulaştı. Toplam işlem hacmi 39,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,85, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,15 gıda içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde pozitif seyrederken, ABD'de açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.050 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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