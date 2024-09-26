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Ekonomi
TRT Haber 26.09.2024 13:15

Bakan Şimşek: 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi" dedi.

Bakan Şimşek: 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık

Bakan Mehmet Şimşek, söz konusu tahvil ihracını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Dış finansmanda 2 başarılı işlem yapıldığının altını çizen Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli 3,5 milyar dolar tutarında tahvil ihracını tamamladık. ABD Hazinesi benzer vadeli tahvili üzerine ilave prim farkı (spread) 2020 Şubat ayından bu yana ilk defa 300 baz puanın altına geriledi. İhraçla 1,6 milyar dolar nakit finansman sağlarken uzun bir aradan sonra ilk defa yükümlülük yönetimi işlemi de yaptık.

Bu kapsamda 2025 yıl sonuna kadar gerçekleşecek yaklaşık 1,9 milyar dolar anapara geri ödemesi 2035 yılına ötelendi. Böylece dış borç stokunun ortalama vadesi artarken itfa profili daha dengeli hale geldi. Tüm bu işlemler uluslararası yatırımcıların programımıza güvenini bir kez daha gösterdi."

Bakan Şimşek, ABD'de kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi.

Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.

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