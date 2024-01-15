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Ekonomi
AA 15.01.2024 13:19

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,12 değer kazancıyla 8.076,08 puana çıktı.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 89,61 puan artışla 8.076,08 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 45,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,46 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra Türkiye ekonomisine ilişkin takvim dahilinde değerlendirmeye gitti.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B3" olarak teyit edildiği, daha önce "durağan" olan not görünümünün ise "pozitif"e yükseltildiği bildirildi.

Açıklamada, görünümün pozitife çevrilmesinin ana nedeninin "ekonomi politikasındaki belirleyici değişiklik, özellikle de Ortodoks para politikasına dönüş" olduğu belirtildi.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.150 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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