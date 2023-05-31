Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,28 puan artarak 4.966,63'e çıktı. Toplam işlem hacmi 38,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasına en fazla kazandıran yüzde 4 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,74 ile spor oldu.

Açıklanan büyüme verisiyle birlikte Borsa İstanbul'da da pozitif bir seyir izleniyor.

Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüme kaydetti. 11 çeyrek üst üste büyüme kaydeden Türkiye ekonomisi, böylece Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20'de de üçüncü ülke olmayı başardı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, resesyon ve enflasyon ikileminde artan belirsizliklerle risk algısının güçlenmeye devam ettiğini belirterek, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin pozitif haber akışının sınırlı da olsa risk algısını törpülediğini bildirdi.

Öğleden sonra yurt dışında Almanya'da enflasyon, ABD'de de JOLTS açık iş sayısı ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.