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Ekonomi
AA 24.01.2024 18:32

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,77 değer kazanarak 8.090,90 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 140,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 89,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,61, holding endeksi yüzde 1,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,70 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise 1,01 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasıyla başlayan pozitif seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını söyledi.

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