Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 140,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 89,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,61, holding endeksi yüzde 1,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,70 ile finansal kiralama faktoring, tek gerileyen ise 1,01 menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik senaryoların güç kazanmasıyla başlayan pozitif seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını söyledi.