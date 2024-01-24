Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 62 sözleşmeli personel alacak

Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.
Bakanlık, personel alımının KPSS puanı baz alınarak yapılacağını duyurdu.
Bu kapsamda 35 kişinin büro, 27 kişinin ise destek personeli olarak işe alınması planlanıyor.
Başvurular 24 Ocak ve 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.
Bakanlığımızın Merkez Teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere KPSS puanı baz alınarak;— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) January 24, 2024
3️⃣5️⃣ Büro Personeli,
2️⃣7️⃣ Destek Personeli
olmak üzere toplam 6️⃣2️⃣ sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Başvurular 24 Ocak 2024 - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı… pic.twitter.com/SvJvgpFBm7