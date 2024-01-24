Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 62 sözleşmeli personel alacak

Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Bakanlık, personel alımının KPSS puanı baz alınarak yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda 35 kişinin büro, 27 kişinin ise destek personeli olarak işe alınması planlanıyor.

Başvurular 24 Ocak ve 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.