Az Bulutlu 1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 24.01.2024 15:51

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 62 sözleşmeli personel alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alacak. 62 sözleşmeli personelin alımı için başvurular 4 Şubat'a kadar yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 62 sözleşmeli personel alacak

Açıklama, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı.

Bakanlık, personel alımının KPSS puanı baz alınarak yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda 35 kişinin büro, 27 kişinin ise destek personeli olarak işe alınması planlanıyor.

Başvurular 24 Ocak ve 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak. 

 

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam Kamu Personel
Sıradaki Haber
MTV ödemelerinde son hafta
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:24
İsrail Gazze'de 625 binden fazla öğrenciyi eğitimden mahrum bıraktı
17:23
MHP, 55 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı
17:10
TÜİK: TÜFE verisini eleştirmek manipülatif ve art niyetli bir yaklaşımdır
17:03
Ağrı'da yolcu otobüsü ile kamyonetin karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
16:54
Macaristan İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini açıkladı
16:54
Çatlayan duvarı yıkılmasın diye telle tutturdu
Almanya’da makinistlerin en uzun grevi başladı
Almanya’da makinistlerin en uzun grevi başladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da yoldan çıkan araç inşaatın duvarında asılı kaldı
İstanbul'da yoldan çıkan araç inşaatın duvarında asılı kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ