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Ekonomi
AA 02.11.2023 18:37

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,79 değer kazanarak günü 7.663,62 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 96,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,31, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,96 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,13 ile turizm oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 36 ve 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 olarak güncellediklerini bildirdi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

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