Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 155,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 83 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,04 ve holding endeksi yüzde 3,01 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki toplantıda faiz artırmayabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve ABD'de borç limiti krizinin aşılmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirterek bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD Senatosu, bugün borç limitinin artırılarak ülkenin temerrüde düşmesini önleyecek yasa tasarısını onaylarken, limitin 1 Ocak 2025'e kadar askıya alınmasını öngören tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

ABD'de tarım dışı istihdam mayısta 339 bin bin ile beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 3,7'ye çıktı. Ortalama saatlik kazanç ise aylık yüzde 0,3 ve yıllık da yüzde 4,3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ortalama saatlik kazançlar nisanda aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,4 artmıştı.

Analistler, ülkede açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında Fed'in 14 Haziran'daki toplantıda politika faizini sabit tutacağına ilişkin beklentiler yüzde 75 seviyesinden yüzde 72'ye gerilemesine karşın işsizlik oranındaki yükseliş ve ortalama saatlik kazançlardaki yükselişin yavaşlamasından dolayı faizlerin değişmeyeceğine ilişkin öngörülerin hala yüksek seviyede olduğunu ifade etti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, sanayi üretimi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Japonya'da ve Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de fabrika siparişleri, Almanya'da sanayi üretimi, Çin'de enflasyon, Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,07 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.