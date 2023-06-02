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Ekonomi
AA 02.06.2023 15:26

Hamzabeyli'de 19 ton kaçak siyah çay ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, ayçiçeği peletleriyle karıştırılmış 19 ton kaçak siyah çay ele geçirildi.

Hamzabeyli'de 19 ton kaçak siyah çay ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen bir tır, risk analizi kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.

Tırda şüpheli yoğunlukla karşılaşan ekipler, aracı arama hangarına alarak fiziki kontrole tabi tuttu. Kontrolde, dorse içindeki tüm çuvallar titizlikle incelendi.

Ekipler, dorsenin en arkasındaki çuvallarda, genellikle hayvan yemi olarak tercih edilen ayçiçeği peleti bulunduğunu tespit etti. Çuvalların üst katmanına ayçiçeği peleti serpiştirildiği, kalan kısmın siyah çayla dolu olduğu belirlendi.

İnceleme sonucu piyasa değeri 6 milyon lira olan 19 ton siyah çay ele geçirildi.

Olaya ilişkin Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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