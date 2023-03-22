Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kazanarak günü 5.001,06 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 94,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 53,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,72 ve holding endeksi yüzde 2,56 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,57 ile finansal kiralama, faktoring en çok kaybettiren yüzde 2,10 ile spor oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesi bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.
Etiketler: Borsa İstanbul
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