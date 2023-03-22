İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, havacılık otoritelerinden görüş alınarak gerçekleştirilen oylamaya 4 binden fazla okuyucu ve havacılık sektörünün önde gelen yöneticileri katıldı.

Havacılık sektörünün 14 farklı kategorisini değerlendiren "Air Transport Awards" yarışmasını geçen yıllarda kazananlar arasında Singapur Changi, Dubai, Lizbon ve Doha havalimanları yer aldı.

İGA İstanbul Havalimanı ise ödül tarihinde üst üste üçüncü kez "en iyi havalimanı" ödülüne ulaşan ilk havalimanı oldu.

Sektör liderlerinin katılımıyla Kanada'nın Montreal kentinde yapılan törene, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle katılamadı.

Tören için İstanbul'dan aktarmalı Montreal'a giden Air Transport News (ATN) Genel Direktörü ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Kostas Iatrou, Samsunlu'ya ödülü İstanbul Havalimanı'nda takdim etti.

"Mottomuz dünyanın en iyi yolcu dostu havalimanı olmak"

Samsunlu, burada yaptığı konuşmada, İGA İstanbul Havalimanı olarak havacılık sektöründe karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen çok başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Aynı ödülü üç kez üst üste almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsunlu, şöyle devam etti:

"Üç yıl üst üste Avrupa’nın en yoğun küresel aktarma merkezi olmaya devam ederken havalimanımız geçen yıl 64,5 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın operasyonel olarak en dirençli havalimanlarından biri de oldu. Türkiye'de yaşanan yürek burkan deprem felaketi nedeniyle ödül törenine bizzat katılamadık ama Air Transport Awards tarafından 'Yılın Havalimanı' ödülünü almak, ülkemizin ve İGA İstanbul Havalimanı'nın deprem gibi büyük bir felaketin ardından da ne kadar dirençli olduğunu gösteriyor."

Samsunlu, bu kötü günlerde böyle güzel bir ödül almanın ruh dünyalarını değiştirdiğini ve kendilerine işlerini daha iyi yapma cesareti verdiğini belirterek, "Bu kötü günleri, millet olarak dayanışma içerisinde, diğer ülke ve kıtalardaki dostlarımızla hızlı bir şekilde aşacağız. Bizim mottomuz, dünyanın en iyi yolcu dostu havalimanı olmak ve benzersiz hizmetleri paydaşlarımızla sağlamaktır. En iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Taahhüdümüz ise havalimanımızın çalışanlarına, paydaşlarına ve yolcularına ne kadar iyi hizmet verdiğinin bir yansıması olarak operasyonel mükemmelliğimizi sürdürmek." ifadelerini kullandı.

Kadri Samsunlu, ödülü binlerce mesai arkadaşı ve havalimanındaki diğer paydaşları adına aldığını kaydetti.

ATN Genel Direktörü ve CEO'su Iatrou ise geçen ay yaşanan deprem felaketi nedeniyle üzüntülerini dile getirerek, afette vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

İstanbul Havalimanı'nın üç kez aynı ödüle layık görüldüğünü hatırlatan Iatrou, "Burada olmak ve bu ödülü, Kadri Samsunlu'ya vermek bizim için bir onur." dedi.

Her yıl oylama yapılıyor

"Air Transport Awards" ödülleri, Hermes-Air Transport Organizasyonu ve ATN ortaklığında düzenleniyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) gibi sektörün önde gelen kuruluşları da ödülün seçici kurulunda görev yapıyor.

Ödüller için dünyada havalimanları konusunda uzman olan, seyahat konusunda görüşlerine başvurulan, yolculuk ve konaklama gibi konularda görüş bildirenler tarafından her yıl oylama gerçekleştiriliyor. Bu sayede sektörün gelişimine katkı sağlayan kişi, kurum ve şirketler ödüllendiriliyor.