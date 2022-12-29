BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,31 puan artarken, toplam işlem hacmi 94,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,11 ve holding endeksi yüzde 2,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,91 ile metal, eşya, makina, tek kaybettiren ise yüzde 4,36 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, Çin'in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayılarıyla dalgalı seyrettiğini, BIST 100 endeksinin ise ekonomik güven endeksindeki artış sonrası pozitif ayrıştığını ifade etti.