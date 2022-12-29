Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu.

Son 20 yıldır, hayata geçirdikleri tüm projelerin ve uygulamaya aldıkları politikaların merkezinde insan olduğunu ifade eden Nebati, yaklaşık bir yıl önce uygulamaya başladıkları Türkiye Ekonomi Modeli'nin de aynı anlayışla, insan odaklı ve Türkiye'yi güçlü yarınlarına taşımak hedefiyle kurgulandığını söyledi.

Nebati, model kapsamında atmaya devam ettikleri tüm adımlarla Türkiye'deki yatırımları, istihdamı, üretimi ve ihracatı artırarak sürdürülebilir büyümeyi tesis etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'nin bugün küresel ölçekte yaşanan çok boyutlu ve derin sarsıntılara, resesyon risklerine rağmen yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyümede dünyadan pozitif ayrışmayı başardığını vurgulayan Nebati, "Bizim diğer ekonomilerden pozitif yönde ayrıştığımız önemli bir husus da istihdam daralmasına yol açacak uygulamalardan kaçınarak, insanımıza yeni iş imkanları sağlamaya odaklanmamızdır. Kapsamlı teşvik ve destek programlarıyla girişimciliğin yaygınlaşmasını ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlayarak nitelikli istihdama öncelik veriyoruz. Finansmana erişimde sıkıntı yaşayan erken aşama şirketleri destekleyerek girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizde girişim ekosistemi küresel çekim merkezi olma yolunda"

Nebati, esnaf ve sanatkarlara önemli imkanlar sunan Halkbank'ın, genç girişimcileri de kesintisiz şekilde desteklemeye devam ettiğini, bu kapsamda genç girişimciler için sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükselttiğini ve yaş sınırını da 30’dan 35’e çıkardığını hatırlattı.

Teknoloji tabanlı girişimcileri ve yazılımcıları vergi politikalarıyla da desteklediklerine dikkati çeken Nebati, şöyle konuştu:

"Gelir vergisi mükellefi olarak çalışan yazılımcılarımızın yurt dışına verdikleri hizmetlerde kazanç indirimi sağlıyoruz. Yazılım ve program geliştiren gençlerimiz de genç girişimci kazanç istisnasından yararlanıyor. Yazılım ve bilgisayar programları nedeniyle sahip olunan telif hakları kapsamında elde edilen kazançlara da gelir vergisi istisnası getirdik. Yazılım ve programcılık faaliyetleriyle uğraşanlardan gerekli şartları taşıyanlara basit usulde kazanç istisnası uyguluyoruz. Yazılım, tasarım ve veri analizi gibi hizmetler ağırlıklı olmak üzere, yurt dışındaki şirketlere Türkiye’den verilen ve karşılığı döviz olarak elde edilen ücretlerden gelir ve damga vergisi almıyoruz. Tüm bu ortak gayretlerimiz sonucunda, ülkemizde girişim ekosistemi küresel bir çekim merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Şimdiye kadar ülkemizden filizlenerek dünyanın dört bir yanına ulaşan tam 6 'unicorn'un yani 1 milyar dolar değeri aşan şirketlerin çıkması bunun en somut göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizi son 20 yılda her alanda, her sektörde kalkındırdık ve bir cazibe merkezi haline getirdik. Son olarak veri merkezi sektörüne yönelik hazırladığımız teşviklerle bu sektörümüzü de hak ettiği yere taşıyacağız. Bu konudaki teşviklerimizi ve sürprizlerimizi de Sayın Cumhurbaşkanı'mız inşallah bugün açıklayacak."

"1 Milyon İstihdam Projesi'nde hedeflediğimiz katılımcı sayısına ulaştık"

Bakan Nebati, katma değerli üretimin önemine değinerek, yarınların teminatı olan gençlerin büyük başarılara imza atacağına inandıklarını söyledi.

Çalışmaların odağında, son yıllarda bir çığ gibi büyümeye devam eden "Teknofest Gençliği"nin inanç ve heyecanını Türkiye'nin kalkınmasında ana kaldıraçlardan biri haline getirme vizyonu olduğunu belirten Nebati, şu değerlendirmede bulundu:

"Projelerimizde, gençlerimizin teknik gelişimlerini, ortak temel değerlerimizden asla ödün vermeden gerçekleştirmek hedefiyle yol alıyoruz. Gençlerimizin arasından, tarihine, ülkesine ve milletine sahip çıkan yarının nice Vecihi Hürkuşları, Nuri Demirağları ve Selçuk Bayraktarlarının yetişeceğine inancımız tamdır. 1 Milyon İstihdam Projesi, gençlerimize ve ülkemize olan inancımızın bir sonucu olarak, 2020'nin Nisan ayında, Bakanlığımız tarafından başlatılmış kapsayıcı ve insan odaklı projelerimizden biridir. 1 Milyon İstihdam Projesi'nde hedeflediğimiz katılımcı sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Bundan sonra enerjimizi, nitelikli yazılımcılarımızın sayısını her geçen gün artırmaya yönelik kullanacağız."

Nebati, bu süreçte bilgi teknolojileri alanında sadece eğitimler sunmakla yetinmediklerini ifade ederek, eğitimleri tamamlayan gençlerin, bu alanda iş bulabilecekleri dijital altyapıyı oluşturarak, Türkiye'nin en büyük işverenlerinin de bu istihdam ve kalkınma seferberliğine dahil olmalarına katkı sağladıklarını dile getirdi.

"21. yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi her bakımdan bir üst dengeye taşıyacak Türkiye Yüzyılı vizyonunu çok net bir şekilde ortaya koyduğuna dikkati çeken Nebati, şunları kaydetti:

"Gençler, 21. yüzyıl 'Türkiye yüzyılı' olacak. Buna biz gençlerin babaları, anneleri, dedeleri, amcaları, teyzeleri, halaları, büyükleri olarak inanıyoruz. Gençler, vizyonunuzu geniş tutun, bakışınızı derinleştirin, bu medeniyetin bir parçası olduğunuzu asla unutmayın. Çınarımız çok kuvvetli. Geçmişten tevarüs eden kültürümüzle, aldığımız eğitimle, inancımızla bu yüzyılın ilk 20 yılını ve bundan sonrasını da taşıyacak olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, gençleri çok seviyor, kadınlara ne kadar önem verdiğini görüyorsunuz. Bu ülkede 'Kızlar okumuyor' diye çok affedersiniz yaygara koparanlar oldu, bunları okutmayanların bizler olduğunu iddia ettiler. 2022 yılında üniversitelerimizde kızlarımızın sayısı erkek öğrencilerimizle eşitlenmiş durumda, öğretim üyeleri içinde sayıları çok daha fazla. Görüldüğü üzere gençlerimiz başı açık, başı kapalı... 21. yüzyılına inanarak, güvenerek, 'Türkiye Yüzyılı'nın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde inşa edildiğini, 20 yıllık sürede 100 yıllık işlerin başarıldığını, bu işlerin Türkiye'nin tüm altyapı problemlerini çözdüğünü, bundan sonra ileri, yüksek teknolojili adımları çok daha hızlı bir şekilde atacağımızı, 21. yüzyılın Türkiye'nin önderliğinde Türkiye Yüzyılı olduğunu unutmayın. Yol göstericimiz sağlam, inançlarımız kuvvetli, güvenimiz tam, temelimiz medeniyetimiz. Bunları birleştirdiğimizde yol açıcılarla beraber Allah'ın izniyle başaramayacağımız bir şey yok."

20 yılda önemli işler başarıldığını vurgulayan Nebati, gençlere düşen role dikkati çekti. Nebati, "İnançla ilerlerken sizlerin her daim yanınızda olduğumuzu, gayretlerinizi sonuna kadar destekleyeceğimizi asla unutmayın. Hazreti Mevlana'nın çok kıymetli bir sözü vardır, 'Her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar ne güneş vaktinden erken doğar.' Şimdi vakit Türkiye Yüzyılı vaktidir. Bizler inanıyoruz ki 'Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte yazacağız. Senaryosu, senaristi çok sağlam. Uygulayıcıları sizler bizden güçlüsünüz, heyecanlısınız, enerjiniz yüksek." diye konuştu.