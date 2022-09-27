BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,35 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,72 ile madencilik oldu.

Analistler, merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel pay piyasalarının yön arayışına girdiğini söyledi.

Piyasalarda denge arayışının sürebileceğini belirten analistler, yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade etti.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar ve bekleyen konut satışlarının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.140 seviyelerinin destek, 3.370 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.