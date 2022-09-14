BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 72,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,41 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısına kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.