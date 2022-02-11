Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 19:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 2.051,05 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,47 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 0,97 ile metal, ana sanayi oldu.
Analistler, ABD'nin enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artışına gideceği yönündeki yoğunlaşan fiyatlamaların pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu, BIST 100 endeksinin ise pozitif ayrıştığını belirtti.
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