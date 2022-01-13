BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,43 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,50 madencilik oldu.

ABD'de enflasyon son 39 yılın zirvesinde

Analistler, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 7 ile 39 yılın zirvesine çıkmasının ardından küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, yurt içinde ise sanayi üretimi endeksinin kasımda yıllık yüzde 11,4 yükselerek beklentileri aşmasının ardından etkisini artıran alımlarla Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, piyasa katılımcıları anketi, konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, tüketici güven endeksi, Çin'de dış ticaret istatistiklerinin öne çıkacağını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.035 seviyelerinin destek, 2090 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.