Çok Bulutlu 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 15.09.2026 18:30

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puandan tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 343,53 puan azalırken, toplam işlem hacmi 177,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,15, holding endeksi yüzde 2,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,97 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,62 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi, tahvil piyasalarındaki satış baskısı ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerle negatif seyrederken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Çocuklar için 2 milyar 186 milyon liralık SED ödemesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:51
Kocaeli'de kombi tamiri bahanesiyle 12 kişiyi 300 bin lira dolandırmışlar
18:49
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 21,72 azaldı
18:47
TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda fırlatmalar yarın yapılacak
18:44
Elazığ'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
18:41
Petrol ithalatı temmuzda yüzde 6,9 azaldı
19:08
Filistin: İsrail, Batı Şeria'da bir haftada 440 saldırı gerçekleştirdi
Safranbolu'da unutulmaya yüz tutan zanaatlar ile el emeği meslekler sergilendi
Safranbolu'da unutulmaya yüz tutan zanaatlar ile el emeği meslekler sergilendi
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsunlu engelli genç Emre'yle sohbetinin görüntüleri paylaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ