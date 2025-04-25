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Ekonomi
AA 25.04.2025 10:14

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 9.510,14 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotograf: AA]

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kazanarak 9.490,90 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,23 puan ve yüzde 0,20 artışla 9.510,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,20 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret görüşmelerine dair iyimserlikler ve güçlü teknoloji bilançolarıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in X sosyal medya hesabından kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımını alıntılayarak açıklamada bulundu.

Bessent'e verimli görüşme için teşekkür eden Şimşek, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın liderliğinde, ticaret ve yatırımdan savunma, uzay, enerji, yapay zeka ve robotiğe kadar tüm alanlarda ABD ile stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve genişletmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.650 puanın direnç 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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