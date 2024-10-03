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Ekonomi
AA 03.10.2024 09:59

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.026,49 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.026,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,65 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,42 ile madencilik oldu.

Enflasyonda düşüş devam ediyor
Enflasyonda düşüş devam ediyor

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kaybederek 9.012,87 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

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