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Ekonomi
AA 25.06.2024 10:00

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 10.780,64 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,79 puan ve yüzde 0,12 artarak 10.780,64 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,39 ile metal eşya makina olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,68 ile tekstil ve deri oldu.

Dün, yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 azalışla 10.767,85 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlik ve çip üreticisi Nvidia başta olmak üzere teknoloji sektöründe yer alan şirketlerin değer kayıplarının sürmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi ve konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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