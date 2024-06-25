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Ekonomi
TRT Haber 25.06.2024 09:57

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, haziran ayı faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka en son mart ayında 500 baz puanlık faiz artışına gitti. Nisan ve mayıs aylarında ise politika faizi değişmedi. Karar metninde verilecek mesajlar da piyasaların odağında olacak.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Enflasyonla mücadele sürüyor. Merkez Bankası, geçen yılın haziran ayından bu yana sıkı para politikası uyguluyor.

Bu dönemde politika faizi yüzde 8,5'tan yüzde 50'ye yükseldi. Gözler şimdi perşembe günkü haziran ayı toplantısında. Yılın altıncı toplantısını gerçekleştirecek Merkez Bankası'nda beklentiler faizlerin yüzde 50'de sabit kalması yönünde. Nisan ve mayıs aylarında politika faizi değişmedi.

Gri listeden çıkılabileceği bekleniyor

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın bu toplantıda da "bekle-gör" stratejisi uygulayacağını düşünüyor. Şimdiye kadar atılan adımların etkilerinin gözlemleneceği belirtiliyor.

Sermaye Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Enflasyondaki düşüş eğiliminin yakalanması, CDS'lerdeki düşüşün devam etmesi ve gri listeden çıkabilmemiz söz konusu. Özellikle gri listeden çıktıktan sonra yabancı girişinin de ağırlık kazanmasıyla faizde atılan adımların meyvesini haziran ayı sonu itibariyle toplamasını bekleyebiliriz" dedi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38

Karar metninde verilecek mesajlar da piyasaların odağında olacak. Enflasyon beklentilerine ve para politikası seyrine dair yönlendirmeler yakından izlenecek. Bankanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38 düzeyinde.

Yıl sonu enflasyon beklentisinin tutturulacağını tahmin eden Sarı, "Hem de baz etkisinin etkisiyle düşüş göreceğiz. Enflasyonda hızlı bir şekilde yüzde 40'ın altındaki hareketlenme faizin de yeniden güncellenmesi, faiz indirimi konusunu gündeme getirecektir. Özellikle son çeyrekte faiz indirim beklentisi devam ediyor diyebiliriz" açıklamasını yaptı.

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