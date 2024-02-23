Duman 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.02.2024 10:00

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 yükselişle 9.361,76 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,58 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 9.361,76 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 azalırken, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla 9.347,17 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.406,27 puana taşıdı.

SPK iki şirketin halka arzını onayladı
SPK iki şirketin halka arzını onayladı

Analistler, Nvidia'nın beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlarının ardından ABD, Avrupa ve Japonya pay piyasalarında yeni zirvelerin görüldüğünü vurgularken, bugün gözlerin Almanya'da büyüme verilerine çevrildiğini söyledi.

Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 289 baz puana kadar geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
VİOP'ta endeks güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:54
Sağlık Bakanlığı'na 8 bin işçi alımında başvurular başladı
10:52
Brent petrolün varil fiyatı 83,24 dolar
10:52
Mermer ocağında kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı
10:44
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı hizmete açılıyor
10:36
Yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 7,9 arttı
10:32
İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği hava saldırısında öldürülenlerin sayısı 2'ye yükseldi
Tarihi sözleşmenin imzalandığı şehir: Montrö
Tarihi sözleşmenin imzalandığı şehir: Montrö
FOTO FOKUS
İspanya'da 14 katlı apartman yandı
İspanya'da 14 katlı apartman yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ