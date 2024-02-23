Küresel piyasalarda zirve rüzgarı

Özellikle yarı iletken çipler ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketleri, Nvidia önderliğinde piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının ardından şirketin hisse fiyatı dün yüzde 16 artışla günü tamamladı. Böylece, şirketin piyasa değeri, bir günde yaklaşık 277 milyar dolarlık artış kaydederek, bu alanda Meta'nın günlük 197 milyar dolarlık değer kazanç rekorunu da ele geçirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik devam ederken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip ediliyor.

Dün, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, bankanın güçlü eylemlerinin politika faizini oldukça kısıtlayıcı bölgeye taşıdığına işaret ederek, para politikasındaki sıkı duruşun ekonomik faaliyet ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu anlattı.

Ekonominin genel olarak beklendiği gibi gelişirse yılın sonlarında politika faizini düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağını ifade eden Jefferson, ancak riskler nedeniyle zaman çizelgesi veremeyeceğini söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da Fed'in faiz oranlarını çok erken düşürmesinin risk oluşturduğunu anlattı.

Fed'in enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru ilerlemenin son adımında olduğunu ifade eden Harker, son verilerin enflasyonun yavaşlatılmasında dengesiz bir ilerleme olduğunu gösterdiğini söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack da enflasyonun yavaşlamasına rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek, merkez bankalarını para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Şubat ile biten haftada 12 bin kişi azalışla 201 bine inerken, 5 haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta aylık 0,8 puan artarak 51,5 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, hizmet sektörü PMI ise şubatta 1,2 puan azalarak 51,3 ile 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, ocakta yüzde 3,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in martta faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın mayısta faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 23, haziranda başlama ihtimali de 60 ile fiyatlanıyor.

Bununla birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'te bulunurken, düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 103,9'da seyrediyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 7'inci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre 0,1 yükselişle 2 bin 26 dolardan alıcı buluyor.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin yakından takip edilirken, dün Brent petrolün varil fiyatının günü yüzde 0,4 artışla 82,7 dolardan tamamlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 82,4 dolardan işlem görüyor.

Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 2,11 değer kazanarak 5.087,03 puanla, Dow Jones endeksi de yüzde 1,18 artarak 39.069,11 puanla kapanış rekoru kırdı. Nasdaq endeksi ise yüzde 2,96 primle 16.041,62 puanla 19 Kasım 2021'den bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. ABD'de endeks vadeli kontratların yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa

Avrupa borsalarında da dün yeni zirveler görülürken, bugün gözler Almanya'da Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa'da Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,82 artarak 495,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,47 primle 17.370,45 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,27 yükselerek 7.911,60 puan ile kapanış rekoru kırdı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,06 artarak 32.356,26 puan ile Mayıs 2008'den bu yanan en yüksek günlük kapanışını kaydetti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ocak ayı para politikası toplantı tutanakları, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin faiz indirimlerini tartışmak için henüz erken olduğu konusunda hemfikir olduklarını ortaya koydu.

ECB, geçen yıl enflasyonla mücadele kapsamında gittiği faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar etti. Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde ocakta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 2,8 artışla beklentiler paralelinde gerçekleşti.

Ayrıca, yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0830 seviyesinde bulunuyor.

Asya

Asya pay piyasalarında da Hong Kong hariç pozitif seyir hakim olurken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 1989'daki zirvesini dün 39.098,68 puanlık kapanış ile yenilerken bugün ise tatil nedeniyle işleme kapalı olacak.

Çin tarafında ise bugün açıklanan verilere göre, konut fiyatlarının yüzde 0,7 düşüş kaydetmesiyle ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın etkilerinin devam ettiği görüldü.

Analistler, Çin hükümetinin ekonomiyi destekleyici adımlarına devam etmesinin beklendiğini belirterek, özellikle emlak sektöründe yaşanan endişelerin de yakından takip edildiğini dile getirdi.

Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artış kaydederken, , Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla 9.347,17 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.406,27 puana taşıdı.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 289 baz puana kadar geriledi.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 30,9882'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,0810 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.