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Ekonomi
AA 26.09.2023 10:00

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 yükselişle 8.368,51 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,68 puan artışla ve yüzde 0,77 değer kazanarak 8.368,51 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,53 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken en çok artış yüzde 3,45 ile taş, toprak oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,30 değer kazancıyla 8.304,83 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri ve ABD hükümetinin kapanabileceği endişesiyle negatif bir seyir izlendiğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek." ifadelerini kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee da faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini dile getirdi.

Fed'in sıkılaştırıcı para politikasının tam etkisinin henüz ortaya çıkmadığını düşündüklerini aktaran analistler, bu hafta açıklanacak verilerin Banka'nın atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini bildirdi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD federal hükümetinin, eylül sonuna kadar kamu kurumlarını finanse edecek bir tasarının onaylanmaması halinde kısmi bir kapanmaya girebileceğinin muhtemel göründüğünü ifade ederek, bu durumun ülkenin kredi değerlendirmesini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

Yurt içinde ise Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların belirlenen hal ve koşulları sağladığında birikimlerinin yüzde 50'si kadar olan tutarın kısmen ödenmesi için başvuru yapabileceğini duyurdu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri, konut fiyat endeksi, yeni konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyesinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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