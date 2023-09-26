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Ekonomi
AA 26.09.2023 06:22

Türkevi'nde yatırım resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında "Türkiye: Dayanıklı Yatırım Ortağınız" başlıklı resepsiyon gerçekleştirildi.

Türkevi'nde yatırım resepsiyonu düzenlendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Türkevi'nde düzenlenen etkinliğe, Türk ve ABD'li yetkililerin yanı sıra yatırımcılar ve iş insanları katıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, buradaki konuşmasında, Türkevi'nde birçok kültürel ve diplomatik etkinliğin gerçekleştirildiğine işaret ederek, geçen hafta da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla birçok görüşmeye ev sahipliği yaptıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geniş bir heyetin Türkiye'yi temsilen New York'ta bulunduğunu hatırlatan Özgür, bu yıl ekonomi, iş ve yatırım alanındaki etkinliklerin ziyaretin ana unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Özgür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu etkinliklerden birine katıldığını ve ABD'den üst düzey iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiğine değinerek, bu görüşmenin de verimli geçtiğini ve Türkiye'nin gelecek yüzyıla nasıl hazırlandığını paylaşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Ekonomi yönetiminin de mevkidaşları ve yatırımcılarla toplantılar gerçekleştirdiğini kaydeden Özgür, bugünkü etkinliğin ise görüşmelerin sonuçlarını ele almak için bir fırsat sağladığını ifade etti.

Türkevi'nde yatırım resepsiyonu düzenlendi

"Türkiye güvenilir bir ortak"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat da Türkiye ekonomisinin 2003'ten bu yana her yıl yüzde 5,4 büyüyerek emsallerini geride bıraktığına dikkati çekti.

Türkiye'nin bölgesel bir ihracat üssü olarak geliştiğini anlatan Polat, uluslararası doğrudan yatırımların da Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Polat, Türkiye'nin jeostratejik konumu, gelişmiş üretim yetenekleri, uluslararası serbest ticaret ağları ve vasıflı iş gücü sayesinde çok uluslu şirketler için tedarik zinciri esnekliği ve çeşitlendirmesi konusunda güvenilir bir ortak olduğunu bildirdi.

Citigroup International Franchise Genel Müdürü Andrey Kurilin ise Citigroup da dahil birçok ABD'li şirketin Türkiye'yi bölgesel koordinasyon için bir üs olarak seçtiğini belirtti.

Türkiye'nin Avrupa ve Asya'nın ortasındaki coğrafi konumunun önemine işaret eden Kurilin, ülkenin genç ve kalifiye nüfusuyla da öne çıktığını anlattı.

Kurilin, Citigroup'un Türkiye'yi gelecek yüzyılında da desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

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