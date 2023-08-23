Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,10 puan artışla ve yüzde 0,63 değer kazanarak 7.820,40 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile sigortacılık, tek kaybettiren yüzde 0,87 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,33 değer kaybıyla günü 7.771,30 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, bugün gözler, dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildi.

ABD ve Çin ekonomileri, farklı nedenlerle yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.

Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler öne çıkarken, ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün çip üreticisi Nvidia'nın şirket finansal sonuçlarını açıklamasının beklendiğini aktaran analistler, S&P 500 endeksinin ağırlığının yüzde 3'ünü oluşturan şirketin karlılığına ilişkin sonuçların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.