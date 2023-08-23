Açık 29.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.08.2023 10:03

174 maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 174 maden sahası ihale edilecek.

174 maden sahası ihale edilecek

MAPEG'in konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10'u ara veya uç ürün üretim şartıyla olmak üzere toplam 174 maden sahası kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhalesi yapılacak sahalara ilişkin bilgiler MAPEG'in internet sitesinden duyurulacak.

Sahalar için başvuru belgeleri, MAPEG'in internet sitesinde ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatlerinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna elden teslim edilecek. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

İhale teminatı, taban ihale bedelinden ve kapalı zarf teklif bedelinin yüzde 20'sinden az olamayacak.

ETİKETLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden
Sıradaki Haber
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:22
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
10:11
Borsa güne yükselişle başladı
10:11
Bakan Koca: Çanakkale’deki orman yangında 83 kişi etkilendi
10:01
Orman yangınına müdahale için yola çıkan Nene Hatun Gemisi Çanakkale'de
09:48
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar Irak Petrol Bakanı ile görüştü
09:45
Rus basını: Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Surovikin görevden alındı
Çanakkale’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Çanakkale’de yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
FOTO FOKUS
Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Çanakkale yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ