Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,74 puan ve yüzde 0,38 değer kazancıyla 2.558,23 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,71'le metal eşya, makina, tek kaybettiren yüzde 1,96'yla iletişim oldu.

Borsa İstanbul, dün alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 1,27 artışla 2.548,49 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riskinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararı öncesinde temkinli davrandığını söyledi.

Yurt içinde, gözlerin bugün açıklanmaya başlayacak 2. çeyrek şirket bilançolarına çevrildiğini kaydeden analistler, şirket ve hisse bazlı hareketliliğin artmasının beklendiğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de S&P Case-Shiller 20 şehir konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.570 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.