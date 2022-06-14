Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,66 artışla 2.526,73 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,59 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2.526,73 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,62 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,47'yle bilişim oldu.
BIST 100 endeksi, dün küresel çapta risk iştahının düşük seyretmeye devam etmesiyle gerileyerek, günü yüzde 1,30 değer kaybıyla 2.510,14 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul
Son Haberler
- 10:27
- 10:26
- 10:17
- 10:14
- 10:23
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 123 dolar seviyesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz