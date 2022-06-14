Dün 123,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 122,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 123,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,98 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Libya'daki petrol üretiminin siyasi kriz nedeniyle neredeyse durma noktasına geldiğine yönelik haber akışı etkili oldu. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Avn, ülkenin günlük ortalama 1,2 milyon varil olan petrol üretiminin, 1,1 milyon varil azalışla 100 bin varile düştüğünü açıkladı.

Libya'da nisan başından itibaren kabile mensubu protestocu gruplar, çeşitli bölgelerdeki petrol sahalarında üretimi durdurarak bazı limanların çalışmasını engellemişti. Libya Ulusal Petrol Kurumu da bu petrol sahaları ve limanlarda "mücbir sebepten" dolayı üretim ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Öte yandan, Çin'de devam eden COVID-19 salgını endişeleri ve kaldırılan kısıtlamaların yeniden uygulamaya konabileceğine yönelik beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Piyasalar, bugün Amerikan Petrol Enstitüsünün ve yarın da ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı petrol stok verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 124,33 ile 126,40 dolar aralığı direnç, 119,56 ile 116,86 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.