Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 1.434,57 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,84 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.434,57 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,60 ile finansal kiralama, faktoring oldu.
Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 yükselişle 1.427,73 puandan tamamladı.
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