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Ekonomi
AA 26.07.2023 10:02

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 6.606,21 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı
[Fotograf: AA]

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,17 puan artışla ve yüzde 0,02 değer kazanarak 6.606,21 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,46 azalırken, holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran holding, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,35 değer kaybıyla 6.605,04 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları öncesi karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın gelecek döneme ilişkin net bir mesaj vermesinin politika alanını daraltabileceği endişesiyle düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Öte yandan, dün Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki 575 milyon lira nominal değere kadar hissesinin hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile borsa dışında kurumsal yatırımcılara satış işlemini gerçekleştirdi. Buna göre, 575 milyon adet pay dünkü kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 12 iskontoyla 11,75 liradan satılarak toplamda 6 milyar 756 milyon 250 bin lira gelir elde edildi.

Analistler, söz konusu satışın "yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisinin arttığı" şeklinde yorumlanabileceğini vurguladı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra inşaat izinleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.500 ve 6.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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