Ekonomi
AA 23.09.2025 10:02

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,91 azalışa 11.363,25 puandan başladı.

Borsa güne düşüşle başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,54 değer kazanarak 11.468,07 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,82 puan ve yüzde 0,91 azalışla 11.363,25 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,59, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,67 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin devam eden endişeler ve ABD Merkez Bankasından (Fed) beklenen faiz indirimlerine ilişkin bazı banka üyelerinden gelen temkinli açıklamalarla karışık seyrederken, gözler bugün Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalara çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.200 puanın destek, 11.450 ve 11.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

