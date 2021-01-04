Mineralli sabun, soda ve bor madeni gibi tamamen doğal ham maddelerden üretiliyor. İçerisindeki maddelerle hem daha fazla temizlik sağlıyor hem de sağlığı koruyor.

Yerli ve milli temizlik ürünü BORON, fiyatıyla da tüketicilerin yüzünü güldürüyor. Piyasaya girmesi ile birlikte rekabet arttı, spekülatif artışların önüne geçildi. 2019 yılı başında kilogram fiyatları 8-9 lira olan çamaşır deterjanları yıl sonunda 6 TL’ye kadar geriledi. Çamaşır temizlik kategorisinde fiyatlar ortalama yüzde 40 düştü. Fiyatlardaki bu düşüşün toplam pazara yansıması ise yaklaşık 800 milyon TL olarak hesaplandı.

35 bin ton BORON satıldı

Yapılan araştırmaya göre Türkiye'de yıllık yaklaşık olarak 400 bin ton çamaşır deterjanı satılıyor. Bu satışın parasal değeri 2 milyar liranın üzerinde. BORON, 2019 yılında yaklaşık 35 bin ton satışa ulaştı. Çamaşır temizlik kategorisinde yüzde 8,5 civarında pazar payı elde etti.

BORON bulaşık deterjanında da iddialı

BORON çamaşırda olduğu kadar bulaşık deterjanlarında da iddialı. 16 Aralık'ta piyasaya sunulan ürün çevreye ve insan sağlığına zararlı kimyasallar içermiyor. Üründe petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri de yer almıyor.