Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da fındığın kilogramı 23 liradan işlem görüyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 23 liradan işlem gördüğünü söyledi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının yeni yılın ilk haftasına 23 liradan başladığını ifade etti.
Fındığın geçen haftalarda Ordu serbest piyasasında 22 ile 22,5 liradan işlem gördüğünü belirten Soydan, fiyatta az da olsa artış yaşandığını kaydetti.
Üreticilerin büyük kısmının fındığını elinde bulundurduğunu dile getiren Soydan, üreticilerin yeni yılla birlikte fiyatlarda yükselme beklediğini aktardı.
Soydan, fiyatlarda yaşanan durağanlığın kısa sürmesini temenni ettiklerini sözlerine ekledi.
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