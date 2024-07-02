Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 02.07.2024 13:59

BIST 100 yılın ilk yarısını, dünya endeksleri arasında zirvede tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haziran ayını yüzde 2,38 artışla 10.647,91 puandan tamamlarken, yılın ilk yarısında yüzde 42,54 yükseliş kaydederek dünyada öne çıkan endeksleri geride bıraktı.

BIST 100 yılın ilk yarısını, dünya endeksleri arasında zirvede tamamladı

Bu yıl teknoloji sektörü öncülüğünde New York borsasında başlayan ralli, Avrupa ve Asya pay piyasalarına da taşındı.

Yılın ilk yarısında ABD'de New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 18,13, S&P 500 endeksi yüzde 14,48, Dow Jones ise yüzde 3,79 yükselirken, Avrupa tarafında Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 8,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 5,57 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 9,23 artış kaydetti. Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,85 geriledi.

Bu dönemde, Asya'da da Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 18,28, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,94, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 9,40 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,37 yükselirken, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti.

Aynı dönemde, BIST 100 endeksi yüzde 42,54 artışla 10.647,91 puana çıkarak önemli dünya endekslerini geride bırakarak, aylık kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 11.088,01 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana dolar bazlı da yüzde 28,4 artış kaydederek 325,45 puana çıkarken, 2015'in şubat ayından itibaren en yüksek aylık kapanışını da gerçekleştirmiş oldu.

En çok kazandıran yüzde 74 ile bankacılık oldu

Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, yıl başından bu yana bankacılık endeksi yüzde 73,56 ve holding endeksi yüzde 46,34 yükseldi. Yılbaşından bu yana tüm sektör endeksleri yatırımcısını sevindirirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Bu süreç hisse bazlı incelendiğinde BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i değer kazanırken, 22'si değer kaybetti.

Yılın ilk çeyreğinde en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında yüzde 141,40 ile Tav Havalimanları, yüzde 122,94 ile Mavi Giyim ve yüzde 107,82 ile Ülker ilk üç sırada yer alırken, Qua Granite yüzde 41,46, Europower Enerji yüzde 36,85 ve Hektaş yüzde 36,42 ile en çok değer kaybeden şirketler oldu.

ETİKETLER
Borsa İstanbul Bankacılık
Sıradaki Haber
Gıda denetimlerinde "karekod" dönemi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:23
Samsun'da orman yangını
14:26
Take Off İstanbul aralık ayında kapılarını açıyor
14:18
Tekirdağ'da "mor" renkli şenlik düzenlenecek
14:02
YÖKAK, yurt dışı kurumsal akreditasyon çalışmalarına başlıyor
13:48
Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon'un azli için 810 binden fazla imza toplandı
13:45
İsrail'in 270 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 925'e çıktı
Restorasyonu tamamlanan tarihi Harran Ulu Cami ziyarete açıldı
Restorasyonu tamamlanan tarihi Harran Ulu Cami ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
Kur'an kurslarına giden çocuklar camileri şenlendirdi
Kur'an kurslarına giden çocuklar camileri şenlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ