BIST 100 yılın ilk yarısını, dünya endeksleri arasında zirvede tamamladı

Bu yıl teknoloji sektörü öncülüğünde New York borsasında başlayan ralli, Avrupa ve Asya pay piyasalarına da taşındı.

Yılın ilk yarısında ABD'de New York Borsası'nda Nasdaq endeksi yüzde 18,13, S&P 500 endeksi yüzde 14,48, Dow Jones ise yüzde 3,79 yükselirken, Avrupa tarafında Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 8,86, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 5,57 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 9,23 artış kaydetti. Fransa'da ise CAC 40 endeksi yüzde 0,85 geriledi.

Bu dönemde, Asya'da da Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 18,28, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,94, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 9,40 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,37 yükselirken, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti.

Aynı dönemde, BIST 100 endeksi yüzde 42,54 artışla 10.647,91 puana çıkarak önemli dünya endekslerini geride bırakarak, aylık kapanış rekorunu da tazeledi. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 11.088,01 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana dolar bazlı da yüzde 28,4 artış kaydederek 325,45 puana çıkarken, 2015'in şubat ayından itibaren en yüksek aylık kapanışını da gerçekleştirmiş oldu.

En çok kazandıran yüzde 74 ile bankacılık oldu

Sektör endeksleri detaylı incelendiğinde, yıl başından bu yana bankacılık endeksi yüzde 73,56 ve holding endeksi yüzde 46,34 yükseldi. Yılbaşından bu yana tüm sektör endeksleri yatırımcısını sevindirirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Bu süreç hisse bazlı incelendiğinde BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i değer kazanırken, 22'si değer kaybetti.

Yılın ilk çeyreğinde en fazla yükseliş kaydeden hisseler arasında yüzde 141,40 ile Tav Havalimanları, yüzde 122,94 ile Mavi Giyim ve yüzde 107,82 ile Ülker ilk üç sırada yer alırken, Qua Granite yüzde 41,46, Europower Enerji yüzde 36,85 ve Hektaş yüzde 36,42 ile en çok değer kaybeden şirketler oldu.