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Ekonomi
AA 07.02.2024 20:07

BIST 100 günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kaybederek 8.843,01 puandan tamamladı.

BIST 100 günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,13 puan azalırken, işlem hacmi 133,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,76 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,87 ile iletişim oldu.

8.939,72 puanla tarihi zirveyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 8.840 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

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