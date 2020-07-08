Çin'de yılbaşında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgını, küresel bazda hükümetlerin ve merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık önlemlerini beraberinde getirdi.



Kayıpların tamamına yakını telafi edildi

Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük kısmı henüz salgın öncesi seviyelerin uzağında kalırken, Borsa İstanbul kayıplarının tamamına yakınını telafi etti.



BIST 100 endeksi, 22 Ocak'ta 124.536,60 puanla tarihi zirvesinin görmesinin ardından COVID-19 salgının etkisiyle yaklaşık 2 ayda 81.936,40 seviyesine kadar geriledi. Endeks, bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş rallisine imza attı.



Pay piyasalarındaki yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından getiri arayışına giren yatırımcılar ile Türkiye'nin salgın döneminde sağlık alanındaki başarıları ile ekonomi alanındaki proaktif adımları önemli rol oynadı.



5 ayın zirvesi



Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın zirvesine ulaştı.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.